Ucraina: stampa tedesca, Uefa escluderà Spartak Mosca da Europa League

Berlino, 28 feb. (Adnkronos) – Gli ottavi di finale di Europa League tra l'RB Lipsia e lo Spartak Mosca (10 e 17 marzo) saranno annullati oggi dalla Uefa a causa della guerra in Ucraina, secondo quanto scrive il tedesco Bild. Per l'RB Lipsia questo significa che il club passerà direttamente ai quarti di finale senza giocare.

Il manager del club Oliver Mintzlaff ha detto: "Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia nell'Uefa e nella loro decisione. Partiamo dal presupposto che le partite verranno cancellate". C'erano già state delle voci durante il fine settimana. Il Lipsia ha annunciato: "RB è attualmente in trattative intense con la Uefa su come procedere negli ottavi di finale di Europa League contro lo Spartak Mosca e presume che l'associazione prenderà una decisione nel prossimo futuro".