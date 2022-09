Ucraina: stato maggiore Kiev, oltre 100mila soldati già mobilitati in Russia

Kiev, 29 set. (Adnkronos) – Lo stato maggiore ucraino ha riferito che 100.000 persone sono già state reclutate in Russia dall'annuncio della mobilitazione. Lo ha detto il vice capo del dipartimento operativo principale dello stato maggiore delle forze armate ucraine, Oleksiy Gromov.

"In Russia – ha dichiarato durante un briefing con la stampa – dopo l'annuncio della mobilitazione parziale, è attivamente in corso l'arruolamento dei coscritti. Ad oggi sono già stati mobilitati più di 100.000 dei 300.000 soldati annunciati. Sappiamo che la cifra annunciata di 300.000 non è definitiva ed è molto probabile che il numero sarà molto maggiore".