Ucraina: Stefanchuk alla Nato, 'non potete sedervi su due sedie, dovete decidere'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "È arrivato il momento che i paesi della Nato scelgano il blocco verso cui gravitano. Non potete sedervi su due sedie, dovete prendere una decisione. Volete che il vostro popolo affronti quello che affronta il popolo ucraino adesso? Se no, allora unitevi a noi come fratelli d'armi, aiutateci, accettateci".

Lo ha detto il Presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk alla sessione primaverile dei comitati permanenti dell'Assemblea parlamentare della Nato. "Ora è il momento delle decisioni responsabili e delle azioni decisive. E questo significa che è tempo delle grandi vittorie", ha aggiunto Stefanchuk.