Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Domani diversi deputati ex 5S di Alternativa, non saranno in Aula durante intervento di Zelensky. Poco male, sono 'alternativi' anche alla ragione. Molto male invece l'ambiguità dei tanti 'né né', nella Lega ed anche a sinistra".

Così su Twitter il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche europee a Palazzo Madama.