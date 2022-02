Ucraina, Stoltenberg: attacco terribile errore strategico Putin

Bruxelles, 25 feb. (askanews) – “La decisione di Putin di perseguire la sua aggressione contro l’Ucraina è un terribile errore strategico per cui la Russia pagherà un caro prezzo nei prossimi anni, gli alleati europei hanno introdotto sanzioni importanti, dobbiamo essere pronti a fare di più anche se vorrà dire dover pagare un caro prezzo, allo stesso tempo il popolo russo deve sapere che la guerra non renderà più sicura la Russia, non la renderà più rispettata nel mondo e non porterà un futuro migliore ai loro figli”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa tenuta dopo il vertice straordinario del’Alleanza sulla guerra in Ucraina.