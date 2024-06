Ucraina, Stoltenberg: Cina dovrà pagare per suo sostegno alla Russia

Roma, 17 giu. (askanews) - Bisogna "far pagare" alla Cina il prezzo del suo sostegno alla Russia. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dal Wilson Center di Washington, aggiungendo che "la strada verso la pace passa attraverso più armi in Ucraina", da assicurare con...

Roma, 17 giu. (askanews) – Bisogna “far pagare” alla Cina il prezzo del suo sostegno alla Russia. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dal Wilson Center di Washington, aggiungendo che “la strada verso la pace passa attraverso più armi in Ucraina”, da assicurare con un flusso continuo. Stoltenberg è negli Usa per incontrare il presidente Joe Biden.

“Pubblicamente il presidente Xi ha cercato di dare l’impressione di stare in disparte in questo conflitto per evitare sanzioni e mantenere i flussi commerciali, ma la realtà è che la Cina sta alimentando il più grande conflitto in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Allo stesso tempo vuole mantenere buone relazioni con l’Occidente. Pechino non può avere entrambe le cose, prima o poi, e a meno che la Cina non cambi rotta, gli alleati dovranno imporre un costo”.