Ucraina, Stoltenberg (Nato): guerra può durare mesi, anche anni

Bruxelles, 6 apr. (askanews) – La guerra in Ucraina deve “finire ora” ma dobbiamo anche essere realisti e sapere che in realtà il conflitto “può durare ancora mesi o anni” ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Bruxelles.

“Dobbiamo essere realistici e renderci conto che la guerrà può durare a lungo, per molti mesi o addirittura anni. E questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di prepararci a un lungo percorso”, ha dichiarato.

