Home > Askanews > Ucraina, Stoltenberg: tema jet non urgente, discussioni in corso Ucraina, Stoltenberg: tema jet non urgente, discussioni in corso

Roma, 14 feb. (askanews) – “Il tema dei jet da combattimento non è il più urgente in questo momento, ma ci sono discussioni in corso e abbiamo consultazioni tra gli alleati sui diversi tipi di sistemi da fornire all’Ucraina. E questi colloqui continueranno”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo presso la sede dell’Alleanza, dove è in programma una riunione dei ministri della Difesa. “La priorità ora è consegnare i tank, i Leopard e gli altri che sono stati promessi, nonché i veicoli blindati di fanteria. Ed è quello che stanno facendo gli alleati. Poi bisogna fare in modo che vi siano le munizioni”, ha aggiunto Stoltenberg. E sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato ha spiegato: sono fiducioso che entrambe diventeranno membri a pieno titolo e sto lavorando duramente per farle ratificare il prima possibile.

Roma, 14 feb. (askanews) - "Il tema dei jet da combattimento non è il più urgente in questo momento, ma ci sono discussioni in corso e abbiamo consultazioni tra gli alleati sui diversi tipi di sistemi da fornire all'Ucraina. E questi colloqui continueranno". Lo ha detto il segretario generale d...