Ucraina: storico Cardini, 'in atto guerra indiretta fra Nato e Russia fino a ultimo ucraino'**

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Alla battuta di Zelensky che per Putin ci vuole una Norimberga, rispondo che un processo organizzato dai vincitori è sempre sospetto. E al presidente ucraino suggerirei di vincere prima di dire che processo spetti al presidente russo”.

Lo dichiara all’Adnkronos lo storico Franco Cardini, aggiungendo che quella in atto “non è una guerra fra Ucraina e Russia, ma fra Nato e Russia. Putin ha ragione quando dice che è inutile che tratti con Zelensky – il quale sta in piedi perché lo sostiene la Nato e Zelensky questo lo dimostra ogni qual volta chiede aiuti all'Alleanza – E' una guerra fra Russia e Nato per interposto ucraino: le forze del Patto Atlantico vogliono fare un’operazione contro la Russia, ma non diretta.

Vogliono vincere la Russia combattendo fino all’ultimo ucraino, ma esiste la possibilità di una guerra mondiale, anche con la Cina, il che vorrebbe dire chiuder bottega per tutta l’umanità”.

"Quando Zelensky parla di Putin come dei criminali nazisti, bisogna tener presente che lui fa un discorso propagandistico – aggiunge Cardini – Ha un bisogno determinante che l’Occidente lo assista, dato che il giorno che cessasse di farlo lo lascerebbe solo e dovrebbe arrendersi.

Fino ad allora deve chiedere armi, perché senza l’aiuto dell’Occidente non potrebbe fare niente. Infatti, Zelensky non avrebbe tirato troppo la corda senza le rassicurazioni da parte della Nato ovvero dal presidente degli Stati Uniti. Siccome le assicurazioni richieste non sono ora più sufficienti, il presidente ucraino chiede l’ingresso diretto della Nato nel conflitto. Cosa che Biden ovviamente non intende fare”.