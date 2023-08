Ucraina: Sudafrica e Cina chiedono soluzione politica

Johannesburg, 23 ago. Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il Sudafrica e la Cina hanno rilasciato congiuntamente una dichiarazione in cui difendono ancora una volta l'avvio di un dialogo costruttivo come "l'unica via d'uscita possibile" per risolvere la crisi in Ucraina. "Ent...

Johannesburg, 23 ago. Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il Sudafrica e la Cina hanno rilasciato congiuntamente una dichiarazione in cui difendono ancora una volta l'avvio di un dialogo costruttivo come "l'unica via d'uscita possibile" per risolvere la crisi in Ucraina. "Entrambe le parti cercheranno la riconciliazione e promuoveranno il processo di negoziazione" e sono pronte a "svolgere un ruolo costruttivo in una soluzione politica", si legge nella dichiarazione pubblicata da Pechino, nel quadro del quindicesimo vertice dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), in atto a Johannesburg.

Nella dichiarazione, Cina e Sudafrica hanno sottolineato che lavoreranno per "salvaguardare congiuntamente il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro" e difenderanno "un ordine internazionale giusto basato sul diritto internazionale", così come "i diritti e gli interessi dei paesi in via di sviluppo e il “rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale”.

Il Sudafrica, a capo di una coalizione di paesi africani, la Cina, ma anche il Brasile, sono stati alcuni degli Stati che hanno presentato proprie proposte di pace per cercare di avviare un processo di dialogo tra Russia e Ucraina. Tuttavia, l'Ucraina, pur ringraziando tutti, ha sostenuto che qualsiasi iniziativa di pace deve includere le condizioni presentate nel piano del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra cui la liberazione da parte della Russia del territorio occupato e l'avvio di processi per crimini di guerra contro i responsabili dell'invasione.