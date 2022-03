Ucraina: Sudakov dello Shakhtar Donetsk in un bunker con la moglie incinta

Roma, 15 mar. – (Adnkronos) – Il 19enne centrocampista dello Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov, è costretto a vivere in un bunker con la moglie incinta dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il 22 febbraio scorso Sudakov ha sposato Lisa e a breve i due diventeranno genitori.

Pochi giorni dopo il matrimonio però, l’incubo della guerra in Ucraina ha stravolto tutti i piani della coppia: Sudakov ovviamente non sta giocando visto lo stop dei campionati, ma la coppia è rimasta in Ucraina e adesso deve resistere alla guerra come tutta la popolazione, vivendo in un bunker.

A descrivere la surreale situazione in cui sta vivendo Sudakov è stato il suo ex allenatore delle giovanili dello Shakhtar Donetsk, Fernando Valente, che ha mostrato anche una foto della coppia nel bunker: "Sudakov è stato il più grande talento che abbia allenato nella mia vita.

Ha 19 anni, è un membro della nazionale ucraina e ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2026. È un essere umano fantastico in attesa di diventare padre, insieme alla moglie Lisa. Questa guerra è insensata. Piango e prego per questa coppia e per tutti i giovani giocatori e amici che ho lasciato in Ucraina che mi hanno reso felice per due anni. Il mio cuore è triste".