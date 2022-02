Una foto caricatura postata su Twitter dal profilo ufficiale dell'Ucraina, vede raffigurati Hitler e Putin. Un'immagine che fa paura ma fa riflettere.

Il profilo ufficiale twitter dell’Ucraina ha condiviso una foto che molti pensavano fosse un meme. Purtroppo però c’è poco da ironizzare. Si tratta di una caricatura di Hitler che accarezza Putin, che sembra quasi un passaggio di consegne informale.

Al di là dello choc che può provocare una foto del genere, c’è anche tanto da riflettere.

L’Ucraina condivide su twitter una foto caricatura che raffigura Hitler e Putin

Era da anni che l’Europa non viveva una guerra di questa portata. Presidenti, analisti, esperti e ministri avevano forse sottovalutato l’ego del presidente russo Vladimir Putin. Mai si sarebbe pensato che nel 2022 si potesse arrivare ad un conflitto armato in Europa.

E allora, vista la situazione, compare uno spettro, quello di uno dei più crudeli dittatori di tutti i tempi: Adolf Hitler. L’account ufficiale dell’Ucraina su twitter, tra le tante immagini ironiche e serie che circolano sul web, ha deciso con una semplice foto di accostare Hitler a Putin.

Questa guerra è anche la nostra realtà

Tutti noi ci siamo sempre sentiti distanti dalle dinamiche belliche, come se nulla ci toccasse direttamente ma scatenasse soltanto delle reazione di empatia.

Sapere che a poche ore di volo dalle nostre case sicure atterranno razzi e bombe, ci ha fatto cambiare prospettiva ed a ricordarcelo è l’Ucraina con la seguente frase: “This is not a “meme”, but our and your reality right now”. Questa frase è collegata alla foto della caricatura di Hitler e Putin. La traduzione in italiano è: “Questo non è un “meme”, ma la nostra e la vostra realtà in questo momento“.

Non si può essere indifferenti a quanto sta accadendo, perchè, in qualche modo, anche noi siamo diretti interessati.

Come mai Putin è stato paragonato ad Hitler?

Molti potrebbero pensare che il paragone tra Hitler e il presidente russo sia legato soltanto alla crudeltà con cui Putin ha barbaramente attaccato l’Ucraina, ma non è solo questo. È un richiamo storico, del tipo “la storia si ripete”. Adolf Hitler è stato il responsabile dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1939 e il casus belli era simile a quello dell’invasione russa dell’Ucraina. Sia Hitler che Putin hanno avuto lo stesso obiettivo, quello di annettere alle proprie Nazioni dei territori che appartenevano ad altri Stati sovrani. Nel 1939 erano l’Alsazia-Lorena, nel 2014 era la Crimea, oggi è il Donbass. Corsi e ricorsi storici, in questo caso negativi. Viene da chiedersi allora: “Forse l’Ucraina non ha tutti i torti a paragonare, almeno per l’atteggiamento guerrafondaio, Hitler a Putin?“.