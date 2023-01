Ucraina: Sunak, 'forniremo altri equipaggiamenti per garantire la vittoria'

Londra, 3 gen.

(Adnkronos) – "Gli orribili attacchi di droni contro l'Ucraina negli ultimi giorni e l'invio di ulteriori equipaggiamenti all'Ucraina" sono stati al centro del colloquio telefonico fra il premier britannico Rishi Sunak e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo ministro – riferisce una nota del governo britannico – ha affermato che "i pensieri del Regno Unito sono rivolti al popolo ucraino mentre continua a vivere sotto tale bombardamento e che l'Ucraina può contare sul suo sostegno a lungo termine, come dimostrato dalla recente consegna di oltre 1000 missili antiaerei".

"Sono inoltre in programma ulteriori equipaggiamenti nelle prossime settimane e mesi per garantire la vittoria dell'Ucraina sul campo di battaglia", ha aggiunto il primo ministro. Discutendo del vertice della Joint Expeditionary Force (Jef) in Lettonia il mese scorso, il premier ha ringraziato il presidente ucraino per essersi collegato virtualmente e ha affermato che "il Regno Unito e i partner del Jef stanno lavorando a stretto contatto per fornire l'equipaggiamento vitale richiesto".

I leader hanno deciso di rimanere in stretto contatto nelle prossime settimane.