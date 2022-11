Ucraina: Sunak, 'forniremo lotto di 25mila abiti invernali a militari Kiev'

Londra, 9 nov. (Adnkronos) – La Gran Bretagna fornirà un lotto di equipaggiamento invernale alle forze armate ucraine per aiutarle a difendere il loro Paese durante il rigido inverno ucraino. Lo ha reso noto il primo ministro britannico Rishi Sunak. "Dobbiamo continuare a sostenere il popolo ucraino nella sua resistenza alla brutalità di Putin – ha affermato il premier – Sono lieto che l'equipaggiamento donato dalla Gran Bretagna riscalderà e garantirà la sicurezza delle forze armate ucraine in un momento in cui devono affrontare una pericolosa lotta invernale per la loro Paese".

La Gran Bretagna trasferirà in Ucraina altri 12.000 set letto e 150 tende riscaldate. "Entro la metà di dicembre, consegnerà più di 25.000 abiti per il freddo estremo, in modo che le truppe possano operare e sopravvivere alle basse temperature in Ucraina", ha affermato il governo britannico. I kit per il freddo estremo si aggiungono ai 7.000 per il freddo normale distribuiti alle reclute nell'ambito dell'operazione Interflex.