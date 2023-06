Ucraina: Sunak su diga, 'nuovo livello di bassezza' se emergerà responsabilità russa

Londra, 7 giu. (Adnkronos) - Ci troveremmo di fronte ad un "nuovo livello di bassezza" se le forze della Russia di Vladimir Putin emergessero come responsabili dell'attacco alla diga in Ucraina che ha causato enormi inondazioni. A dichiararlo - in volo per gli Stati Uniti dove incontr...

Londra, 7 giu. (Adnkronos) – Ci troveremmo di fronte ad un "nuovo livello di bassezza" se le forze della Russia di Vladimir Putin emergessero come responsabili dell'attacco alla diga in Ucraina che ha causato enormi inondazioni. A dichiararlo – in volo per gli Stati Uniti dove incontrerà il presidente americano Joe Biden per la quarta volta in quattro mesi – è stato il premier britannico, Rishi Sunak.