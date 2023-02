Ucraina, Tajani: Cina convinca Russia a sedersi a tavolo pace

Roma, 16 feb. (askanews) – “Stasera incontrerò” il Consigliere di Stato cinese Wang Yi e “discutermo della situazione internazionale, io mi auguro che la Cina possa svolgere un ruolo importante per convincere la Russia a sedersi a un tavolo della pace, perché è una guerra che dura da troppo tempo, con troppi morti, e convinca la Russia a rispettare il diritto internazionale. La Cina ha un grande ruolo da svolgere, è un grande Paese, è un nostro rivale sistemico ma non per questo non bisogna avere un rapporto, un confronto e un dialogo costante, la via della diplomazia è sempre fondamentale.

Per questo lo incontrerò e domani vedrà il presidente Mattarella e continueremo a parlare e confrontarci”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Cabina di regia per l’Internazionalizzazione.