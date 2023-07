Ucraina: Tajani, 'con partner G7 sottoscritti impegni per sicurezza'

Ucraina: Tajani, 'con partner G7 sottoscritti impegni per sicurezza'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Con i partner del G7 abbiamo negoziato e sottoscritto una dichiarazione congiunta per dare una risposta concreta alle richieste per impegni di sicurezza, almeno fino a quando Kiev non diverrà membro a pieno titolo dell'Alleanza e potrà godere del...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Con i partner del G7 abbiamo negoziato e sottoscritto una dichiarazione congiunta per dare una risposta concreta alle richieste per impegni di sicurezza, almeno fino a quando Kiev non diverrà membro a pieno titolo dell'Alleanza e potrà godere della difesa collettiva prevista dall'articolo 5". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla Camera degli esiti del vertice Nato di Vilnius.

"La dichiarazione – ha aggiunto Tajani – rappresenta il quadro multilaterale attraverso il quale definiremo insieme all'Ucraina non solo il sostegno militare necessario a respingere l'aggressione russa ma anche quello finanziario, attraverso lo sviluppo dell'industria della difesa e l'assistenza nelle riforme per modernizzare il Paese. Queste misure devono mirare a favorire le condizioni per un processo negoziale che porti a una pace giusta, complessiva e duratura".