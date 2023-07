Ucraina: Tajani, 'criminale colpire luogo di fede, Italia ricostruirà cattedrale Odessa'

Roma, 23 lug (Adnkronos) – "Colpire un centro della cristianità è un atto criminale, indegno, vergognoso". Lo ha detto Antonio Tajani, a Omnibus, a proposito delle bombe sulla cattedrale della Trasfigurazione a Odessa.

"L'Italia ha già un progetto per partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina, ritengo si possa restaurare questa bellissima chiesa che in maniera incivile, violenta e criminale è stata colpita dai russi. Colpire un luogo di fede è privo di senso, non ci sono parole per condannare un atto del genere", ha aggiunto il ministro degli Esteri.