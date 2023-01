Ucraina: Tajani, 'escalation va scongiurata ma non so cos'abbiano in testa a Mosca'**

**Ucraina: Tajani, 'escalation va scongiurata ma non so cos'abbiano...

**Ucraina: Tajani, 'escalation va scongiurata ma non so cos'abbiano...

**Ucraina: Tajani, 'escalation va scongiurata ma non so cos'abbiano...

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Rischio escalation nella guerra fra Russia e Ucraina? Ci sono sempre rischi, non so cosa abbiano in testa a Mosca. E' un pericolo all'orizzonte che va scongiurato e che sarebbe un errore clamoroso". Lo ha detto a 'Non stop news' su Rtl Anton...