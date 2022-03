Roma, 22 mar. (Adnkronos) – I parlamentari di Forza Italia assenti per l'intervento del presidente ucraino in Parlamento "sono parlamentari in missione, non è che disertano". Lo ha detto Antonio Tajani a Radio Anch'io.

"Alcuni ex 5 stelle ora in Forza Italia non ci saranno? Sono ex 5 stelle, non è quella la nostra linea politica, che è chiara, con l'occidente, la Nato, l'Ucraina", ha spiegato il vice presidente di Forza Italia.