Roma, 19 feb.

(Adnkronos) – "Noi non siamo in guerra con la Russia. Noi abbiamo inviato materiale militare difensivo all'Ucraina. Continueremo in questo percorso". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Controcorrente su Rete4. "Il Parlamento ha prolungato con un voto recentissimo l'invio di armi. E ' un momento difficile ma noi siamo chiamati a difendere il diritto internazionale e la pace si può raggiungere solo se l'Ucraina non si arrende".