Ucraina: Tajani, 'Italia al fianco di Kiev, obiettivo pace giusta'

New York, 25 set. (Adnkronos) – "Il governo italiano guidato dalla prima ministra Giorgia Meloni ha espresso in molte occasioni, anche in quest'aula, la nostra chiara posizione sull'aggressione russa all'Ucraina. L'Italia è al fianco dell'Ucraina con l'obiettivo di una pace giusta. Siamo al fianco di un popolo invaso, che combatte per difendere la sua libertà e sovranità. Si tratta di una priorità fondamentale". Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri, Antonio Tajani, intervenendo al briefing in Consiglio di sicurezza sull'Ucraina.

"Sostenere la difesa di Kiev è fondamentale – ha rimarcato il responsabile della Farnesina -. Proteggere le sue infrastrutture è fondamentale. Il nostro sostegno è focalizzato sulla difesa dei territori ucraini. Non siamo in guerra con la Russia, il nostro obiettivo è portare la Russia e l'Ucraina al tavolo dei negoziati per una pace giusta. Vogliamo dare tempo e spazio alla pace". Tajani ha poi espresso "piena solidarietà al governo e al popolo ucraino per gli attuali intensi attacchi russi alle infrastrutture energetiche. L'inverno è alle porte. Siamo molto preoccupati per la situazione e riaffermiamo il nostro sostegno all'Ucraina e al suo settore energetico", ha detto ancora Tajani ricordando le "importanti donazioni" del governo italiano per superare l'inverno, a partire dai generatori.