Ucraina, Tajani: la Cina sbaglia se non va alla Conferenza di pace

Ucraina, Tajani: la Cina sbaglia se non va alla Conferenza di pace

Praga, 31 mag. (askanews) – “Tutti dovrebbero partecipare alla conferenza di pace. La pace va al di là degli schieramenti tra Occidente e Oriente, è un bene prezioso che tutti quanti dovremmo difendere”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al termine della ministeriale Nato a Praga.

“Se la Cina non partecipa, secondo me, commette un errore. La Cina invece deve agire per sostenere un’azione e di pace e convincere la Federazione Russa a sedersi al tavolo della pace e rinunciare all’invasione dell’Ucraina”, ha commentato il ministro.