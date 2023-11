Ucraina: Tajani, 'lavoriamo per ricostruire la cattedrale di Odessa'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Stiamo lavorando per ricostruire la cattedrale di Odessa, città patrimonio dell'Unesco". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Farnesina alla presentazione dell’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”, che si terrà a Napoli dal 27 al 29 novembre.

Parlando dell'evento di Napoli, Tajani ha aggiunto che "abbiamo scelto Napoli perché è una capitale della cultura con le sue bellezze artistiche incommensurabili. E' una città che è simbolo di integrazione fra patrimonio culturale e naturale. Una città del Mediterraneo, che deve trasformarsi in mare di pace".

"Ci sarà attenzione anche per l'Africa – ha detto ancora il ministro – Esiste una diplomazia culturale, che può consentire di svolgere un ruolo di potenza culturale. Non siamo una potenza militare, ma sicuramente una culturale".