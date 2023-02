Ucraina: Tajani, 'l’Italia resta al fianco di Kievma per ora no a nuovi decreti'

Ucraina: Tajani, 'l’Italia resta al fianco di Kievma per ora no a ...

Roma, 15 feb.

(Adnkronos) – "Noi vogliamo la pace in Ucraina. Ma a un anno dall’inizio di questa disastrosa guerra che ha provocato migliaia di morti sappiamo che la si può raggiungere solo continuando ad armare l’esercito di Kiev. L’Italia sta dalla parte del popolo ucraino e farà di tutto perché la soluzione finale non sia una resa sotto l’oppressore russo. Per essere chiari: il governo del quale sono ministro degli Esteri e vicepremier è saldamente ancorato all’Europa, agli Stati Uniti, all’Occidente".

A dichiararlo, parlando con 'Repubblica', è il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"L’Italia – sottolinea ancora Tajani – non ha alcun ripensamento, lavora per la pace e per l’indipendenza dell’Ucraina, al fianco della Nato e dell’Europa. Questo non vuol dire che invieremo armi in grado di attaccare la Russia, non siamo certo contro il popolo russo, ma sosteniamo appieno Kiev e la sua resistenza".

Tajani ricorda quindi che "il Parlamento ha autorizzato l’invio e abbiamo già varato il sesto decreto nelle scorse settimane.

Io e il ministro Crosetto lo abbiamo illustrato in modo approfondito al Copasir. Ora stiamo lavorando con i francesi per inviare al più presto un sistema di difesa aerea (il Samp-T, ndr). Un nuovo decreto non è in preparazione. Ma in ogni caso Forza Italia lo voterebbe".