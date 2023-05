Ucraina: Tajani, 'missione Vaticano? Bene ogni iniziativa per la pace'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Si sa che il Vaticano intende lavorare per raggiungere un accordo di pace però tocca a loro dire cosa stanno facendo. Non è molto chiaro quali sono i contatti in corso tra la diplomazia vaticana e quella russa e ucraina. Per quanto ci riguarda ogni iniz...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Si sa che il Vaticano intende lavorare per raggiungere un accordo di pace però tocca a loro dire cosa stanno facendo. Non è molto chiaro quali sono i contatti in corso tra la diplomazia vaticana e quella russa e ucraina. Per quanto ci riguarda ogni iniziativa a favore della pace è positiva, l'importante è che si raggiunga una pace giusta". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad 'Agorà' su Rai 3, a proposito della missione di pace per l'Ucraina annunciata da Papa Francesco. "Noi non avevamo avuto informazioni, ma si sapeva che il Vaticano lavorava per trovare soluzioni positive", ha aggiunto Tajani.