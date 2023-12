Ucraina: Tajani, 'nessun cambio di passo con presidenza Italia del G7'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Con la presidenza dell'Italia al G7, non ci sarà alcun cambio di passo per raggiungere la pace in Ucraina. L'italia ha una posizione coerente, in politica estera l'ha sempre avuta. Siamo a favore di una pace giusta, sia in Israele che in Ucrain...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Con la presidenza dell'Italia al G7, non ci sarà alcun cambio di passo per raggiungere la pace in Ucraina. L'italia ha una posizione coerente, in politica estera l'ha sempre avuta. Siamo a favore di una pace giusta, sia in Israele che in Ucraina. Pace giusta significa indipendenza del popolo ucraino, significa due popoli e due Stati in Medio Oriente, Israele e Palestina. Andremo aventi seguendo la nostra linea di sostegno a un popolo che è stato aggredito. Se non ci fosse questo sostegno dell'Italia e del mondo, ci sarebbe una occupazione e una violazione da parte dei russi del diritto internazionale". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Farnesina, a margine della XVI Conferenza delle ambasciatrici e ambasciatori.