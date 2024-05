Ucraina, Tajani: "Non sta a Stoltenberg decidere per tutti"

Roma, 27 mag. (askanews) - "Stoltenberg doveva essere più prudente, non tocca a lui prendere queste decisioni di questo tipo. Per quanto riguarda l'Italia noi non siamo in guerra con la Russia, non manderemo un soldato italiano a combattere in Ucraina. In Ucraina sanno bene che tutti i nostri strum...

Roma, 27 mag. (askanews) – “Stoltenberg doveva essere più prudente, non tocca a lui prendere queste decisioni di questo tipo. Per quanto riguarda l’Italia noi non siamo in guerra con la Russia, non manderemo un soldato italiano a combattere in Ucraina. In Ucraina sanno bene che tutti i nostri strumenti militari, che hanno ricevuto e che riceveranno non potranno essere utilizzati al di fuori del territorio ucraino”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vice-premier Antonio Tajani, ospite a Sky TG24 Live In Milano.