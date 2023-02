Home > Askanews > Ucraina, Tajani: per ottenere pace evitare sconfitta Kiev Ucraina, Tajani: per ottenere pace evitare sconfitta Kiev

Milano, 14 feb. (askanews) – “Tutti vogliamo la pace ma non è facile e per ottenere la pace bisogna impedire che ci sia la sconfitta dell’Ucraina. Sostenere l’Ucraina significa andare nella direzione della pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia per l’anniversario dei Patti Lateranensi. “Si possono poi – ha aggiunto – fare tante cose, come una zona zona franca intorno alla centrale nucleare di Zaporizzja affinchè non si crei un disastro nucleare. Lì russi e ucraini potrebbero sedersi intorno a un tavolo sotto l’egida dell’Onu. Come si deve continuare a lavorare per il trasferimento di cereali”.

