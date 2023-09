Ucraina: Tajani, 'ricostruzione sarà massima priorità presidenza italiana G7'

New York, 20 set. (Adnkronos) – "La ricostruzione dell'Ucraina sarà una delle massime priorità della presidenza italiana del G7 il prossimo anno. L’aggressione russa all’Ucraina ha raggiunto i siti religiosi. Secondo l’Unesco, più di 120 siti religiosi sono stati danneggiati. Dopo il bombardamento della cattedrale di Odessa abbiamo lanciato un progetto italiano per la ricostruzione. Odessa è stata progettata da architetti italiani. L’Italia sarà in prima linea nella ricostruzione. È un progetto di rinascita sociale e spirituale, potete contare sull'Italia. L’Italia lotterà sempre per la pace e sarà pronta a fare la sua parte. Ovunque". Così il ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, chiudendo il suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Palazzo di Vetro dell'Onu.