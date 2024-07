Ucraina: Tajani, 'spero Cina ma anche Russia in prossima conferenza pace'**

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Il viaggio del ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba in Cina? "Tutto ciò che serve a raggiungere la pace va bene, la Cina ha un grandissimo ruolo per convincere la Russia a fare marcia indietro. Tra qualche giorno sarà in Cina la presidente Meloni...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Il viaggio del ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba in Cina? "Tutto ciò che serve a raggiungere la pace va bene, la Cina ha un grandissimo ruolo per convincere la Russia a fare marcia indietro. Tra qualche giorno sarà in Cina la presidente Meloni, io lo sarò tra qualche tempo", e "anche da parte nostra c'è voglia" di vedere in Pechino un "interlocutore di pace. Spero che la prossima conferenza di pace possa vedere presente la Cina e perché no anche la Russia, noi dobbiamo perseguire un risultato di pace ma che sia una pace giusta". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai microfoni di Rtl.