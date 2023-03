Ucraina, Tajani sulla Russia: "Necessario convincerla a sedersi al tavolo per trattare soluzioni pacifiche"

Al fine di trovare soluzioni pacifiche sul fronte della guerra in Ucraina, è necessario che la Russia si sieda ad un tavolo e tratti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il capo della Farnesina sentito da Tgcom 24 ha in particolar modo affermato che è necessario “cercare di convincere la Russia a venire a più miti consigli e sedersi ad una tavolo per trattare una soluzione pacifica della crisi in Ucraina”.

Ucraina Tajani sulla Russia: “Pace prevede il ritiro delle truppe di Mosca”

Antonio Tajani ha proseguito nella riflessione: “Naturalmente la pace, per quanto ci riguarda, significa una pace che preveda non la sconfitta dell’Ucraina, ma il ritiro delle truppe russe”, infine ha osservato: “Tutti quanti lavoriamo per raggiungere l’obiettivo della pace. Vogliamo scongiurare assolutamente qualsiasi rischio, anche ipotetico, di utilizzo di armi nucleari, seppur tattiche, quindi limitate ad alcune zone, perché sarebbe una sciagura”.

“Italia sta tornando ad essere protagonista in molte aree nel mondo”

Non ultimo il ministro degli Esteri ha portato all’attenzione come l’Italia stia tornando ad avere un ruolo di primo piano a livello internazionale: “Nel mondo sono molti quelli che cercano un rapporto forte con il nostro Paese. L’Italia sta tornando a essere protagonista in tante aree del mondo per essere un interlocutore credibile”.

Infine ha spiegato: “In India abbiamo presentato le nostre imprese che internazionalizzano il nostro saper fare. C’è spazio per fare ancora di più. Seicento imprese italiane lavorano e producono in India”.