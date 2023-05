Ucraina: Tass, 'accordo sul grano sarà prorogato, salvo obiezioni di Mosca'

Ankara, 10 mag. (Adnkronos) – L'accordo sul grano sarà prorogato fatte salve le obiezioni sollevate dalla Russia. Lo ha dichiarato alla Tass una fonte di Ankara.

"Ci sono informazioni secondo cui l'accordo verrà eventualmente esteso dopo il 18 maggio. Ecco perché ne parlo come un dato di fatto. E ci sono aspettative che l'esportazione di prodotti russi sarà inclusa nell'accordo", ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

"Per il presidente Recep Tayyip Erdogan, l'estensione dell'accordo è un segnale per l'Occidente che ci si può fidare della Turchia. Pertanto, le autorità faranno tutto il possibile per continuare l'iniziativa sul grano".