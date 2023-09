Ucraina: Tass, colloquio Erdogan-Guterres all'Assemblea Onu su accordo grano'

Ankara, 14 set. (Adnkronos) – Le condizioni specifiche per la ripresa dell'accordo sul grano saranno all'ordine del giorno dei colloqui previsti tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha riferito una fonte diplomatica turca alla Tass.

"Il segretario generale delle Nazioni Unite ha detto ieri che sta pianificando incontri sull'accordo sul grano, compresi colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto la fonte – Come ricorderete, il nostro presidente ha già menzionato in precedenza il rispetto delle condizioni per il rilancio del corridoio del grano e la continuazione dei lavori con l'Onu. Ci aspettiamo che durante l'incontro negli Stati Uniti verranno discusse le condizioni specifiche per un rilancio efficace e rapido dell'accordo".

Secondo Erdogan, scrive la Tass, "i paesi occidentali devono adottare misure per mantenere le promesse fatte alla Russia", tra cui l'eliminazione delle restrizioni nel settore bancario e l'esportazione di fertilizzanti russi.