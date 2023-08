Ucraina: Tass, 'incontro Putin-Erdogan prima di Assemblea generale Onu'

Mosca, 29 ago. (Adnkronos) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prevede di incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin a settembre, prima dell'inizio della 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, prevista per il 19. Lo ha riferito alla Tass una fonte negli am...

Mosca, 29 ago. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prevede di incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin a settembre, prima dell'inizio della 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, prevista per il 19. Lo ha riferito alla Tass una fonte negli ambienti politici di Ankara.

"Erdogan e Putin si incontreranno prima dell'apertura dell'Assemblea Generale. Non più tardi. La data definitiva è ancora in fase di accordo, ma ciò avverrà prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite", ha detto la fonte, aggiungendo che le parti intendono "dibattere attentamente sulle prospettive di una soluzione pacifica" del conflitto in Ucraina.

Inoltre, Erdogan e Putin discuteranno sia dell'accordo originale sui cereali che delle possibili alternative per la consegna del cibo, ha detto la fonte, sottolineando che "la posizione di Ankara è stata espressa più di una volta, anche l'altro giorno il ministro degli Esteri Hakan Fidan ha osservato con Kiev che la versione iniziale dell'accordo sul grano è quella preferibile. Nei colloqui tra i leader si discuterà in generale della questione della ripresa dell'accordo nella sua forma precedente. Ma all'ordine del giorno ci saranno anche possibili alternative per la consegna di grano ai paesi bisognosi" .