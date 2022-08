Ucraina: TotalEnergies smentisce fornitura carburante ad aviazione russa

Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – Davanti alle accuse riportate in una inchiesta pubblicata da 'Le Monde' il gruppo francese TotalEnergies ha nettamente smentito la fornitura di cherosene per l'aviazione russa. Secondo quanto riportato dal quotidiano parigino il colosso energetico sarebbe accusato di aver fornito – tramite una holding russa – carburante agli aerei da combattimento di Mosca schierati in Ucraina.

I dati dell'organizzazione non governativa Global Witness hanno indicato che dopo essere stato trasformato in cherosene, il carburante prodotto dalla joint venture franco-russa Terneftgaz sarebbe stato consegnato tramite un'altra società a due basi aeree russe – Morozovskaïa e Malchevo – per poi alimentare i velivoli degli stormi che hanno effettuato attacchi contro l'Ucraina. Questi stormi, peraltro, avrebbero – secondo Amnesty International e Human Rights Watch -partecipato agli attacchi contro la popolazione civile ucraina, in particolare nel bombardamento del teatro di Mariupol, dove lo scorso 16 marzo avrebbero perso la vita circa 600 persone.

Ma dopo la diffusione dell'inchiesta TotalEnergies ha categoricamente respinto tutte le accuse, spiegando di non produrre cherosene per l'esercito russo e di non essere in alcun modo legata alla fornitura di carburante all'aviazione russa. Ricordando di aver condannato fermamente dall'inizio l'aggressione russa all'Ucraina il gruppo ha aggiunto di non avere alcun ruolo operativo nella joint venture Terneftgaz, in cui TotalEnergies ha una partecipazione del 49%.All'inizio di marzo TotalEnergies aveva dichiarato che non avrebbe investito denaro in nuovi progetti in Russia.