Ucraina: Trenord, 'corse gratis per cittadini in fuga da guerra'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) – I cittadini ucraini in fuga dalla guerra possono viaggiare gratuitamente sui treni Trenord per raggiungere la propria destinazione in Lombardia o transitare verso altre Regioni. Secondo quanto contenuto in una circolare a capitreno e personale d’assistenza in vigore dal 4 marzo scorso, il passaporto ucraino o altro documento di identità di queste persone sono riconosciuti quale concessione a viaggiare.

Trenord, inoltre, mette a disposizione i propri operatori di assistenza per favorire l’accoglienza nelle stazioni ferroviarie, secondo le indicazioni impartite da Prefetture e Protezione Civile.