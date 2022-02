Ucraina, troupe TG2 fermata dai militari: rilasciata dopo un’ora di controlli

Mentre si stava recando nella capitale dell'Ucraina, una troupe del TG2 è stata fermata dai militari per verificare che non fossero infiltrati russi.

Una troupe del TG2 è stata fermata dai militari sulla strada M19 che porta a Cortkiv, nell’ovest dell’Ucraina. Si tratta in particolare del giornalista Leonardo Zellino e del cameramen Maurizio Calaiò a cui, per un’ora, sono stati sequestrati documenti e cellulari per visionare filmati, foto e contatti ed accertare la loro attività giornalistica.

Troupe TG2 fermata in Ucraina

I due erano in viaggio per recarsi nella capitale quando i militari li hanno fermati per effettuare accertamenti. Dopo aver chiesto loro documenti d’identità e materiale presente sui loro dispositivi, per un totale di circa un’ora di controllo, li hanno rilasciati permettendo così loro di proseguire per Kiev.

Negli ultimi giorni i fermi si sono intensificati perché le forze ucraine temono che militari russi possano infiltrarsi nelle fila nemiche camuffandosi da giornalisti stranieri o lavoratori ucraini.

Per questo hanno preteso di controllare foto, video e contatti presenti sui cellulari dei due reporter in modo da provare il loro lavoro di reportage dalla zona di guerra