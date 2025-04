Ucraina, Trump conferma: senza progressi, lasceremo perdere

Washington, 19 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington si farà da parte se una delle due parti coinvolte nel conflitto ucraino dovesse bloccare i colloqui di pace, confermando di fatto quanto anticipato dal suo segretario di Stato Marco Rubio.

“Se per qualche motivo una delle due parti rendesse le cose molto difficili, diremmo semplicemente: ‘Siete degli idioti.

Siete persone orribili.’ E noi lasceremo perdere”, ha detto Trump ai giornalisti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di volere vedere un accordo di cessate il fuoco in Ucraina “rapidamente”.

Questa mattina, Rubio ha dichiarato che le discussioni sul cessate il fuoco tra Russia e Ucraina non possono continuare indefinitamente ed ha sottolineato “se non sarà possibile porre fine alla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti dovranno abbandonare i loro sforzi e andare avanti”.

“Non c’è un numero specifico di giorni, ma rapidamente. Vogliamo farlo”, ha commentato il presidente degli Stati Uniti, facendo riferimento all’accordo.