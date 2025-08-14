Ucraina, Trump: conseguenze gravi se Putin non porrà fine alla guerra

Washington, 13 ago. (askanews) – “Ci saranno conseguenze” se Putin non cesserà la guerra in Ucraina, ha detto il presidente Usa Donald Trump, rispondendo a una domanda diretta dei giornalisti al Kennedy Center di Washington, in merito all’incontro del 15 agosto in Alaska con Vladimir Putin.

“Non c’è bisogno di dire che saranno conseguenze molto gravi”, ha aggiunto Trump, che ha inoltre parlato di “un’ottimo colloquio” con i leader europei, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il presidente Usa ha dichiarato che “darebbe un 10” al videocollegamento, riferendo di una discussione “molto amichevole”.