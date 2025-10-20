Ucraina, Trump: non ho discusso di Donbass, si fermino su linee fronte

Milano, 20 ott. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato alla stampa di non aver discusso con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky della cessione alla Russia del Donbass. “No, non ne abbiamo discusso”, ha risposto a domanda diretta della stampa sull’Air Force One, aggiungendo: “Noi pensiamo che quello che dovrebbero fare è fermarsi lungo la linea di battaglia dove si trovano ora.

Il resto è molto duro da negoziare. Ci sono così tante differenze”.

“Quello che dico è che dovrebbero fermarsi ora lungo le linee del fronte, tornare a casa, smettere di uccidere”, ha aggiunto il presidente, secondo cui al momento il Donbass dovrebbe rimanere “così com’è ora” e le due parti “potranno negoziare qualcosa più avanti”.