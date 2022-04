Roma, 26 (Adnkronos) – Durante la riunione dei capigruppi della commissione Esteri, a quanto apprende l'Adnkronos, tutte le forze politiche – compresa Fdi – hanno contattato gli uffici della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per chiedere un incontro nel più breve tempo possibile per verificare le condizioni per risolvere il 'caso' Petrocelli.