Milano, 7 mar. (askanews) – Nel weekend tutto il mondo è sceso di nuovo in piazza per chiedere la pace. Roma, Boston, Londra, Buenos Aires: migliaai di persone hanno manifestato contro l’invasione della Russia in Ucraina.

Ci sono state manifestazioni anche in diverse città russe, repressa con durezza: secondo l’ong ovd-info più di 4.600 persone che manifestavano contro l’invasione russa dell’Ucraina sono state arrestate in circa 60 città.