Ucraina, ucciso il generale russo Vitaly Gerasimov: l’intercettazione dei servizi segreti ucraini

Attenendoci a quanto viene riportato dai servizi di intelligence ucraini, il generale russo Vitaly Gerasimov, 45 anni, avrebbe perso la vita in battaglia. Se la notizia venisse confermata, per la Russia si tratterebbe di una perdita non indifferente.

Kharkiv, ucciso il generale Gerasimov

Come mai? Basti ricordare che Vitaly Gerasimov aveva partecipato alla seconda guerra in Cecenia e alle operazioni militari russe in Siria, senza dimenticare la sua partecipazione all’annessione della Crimea nel 2014. Insomma, si tratta di una figura di grande rilievo all’interno dell’esercito russo: è stato anche il vicecomandante della 41esima Armata interforze russa.

Kharkiv, ucciso il generale Gerasimov: l’intercettazione chiave

Proprio lui, quindi, avrebbe perso la vita durante un combattimento a Kharkiv.

Una conferma dell’uccisione è arrivata addirittura dall’agenzia investigativa Bellingcat e dal Guardian. Inoltre, il ministero della Difesa di Kiev ha fatto sapere di aver intercettato alcune conversazioni tra le truppe russe ed in questi dialoghi si parlerebbe proprio della morte del generale Gerasimov, che in questo modo verrebbe confermata da un ufficiale del servizio di sicurezza russo.

Prima di Gerasimov, a perdere la vita è stato Sukhovetsky

Appare, dunque, evidente che l’Ucraina si stia difedendo più che bene dall’invasione russa, basti pensare che Gerasimov non è il primo generale che sarebbero stati in grado di uccidere: prima di lui, a perdere la vita è stato qualche giorno fa, come confermato dagli stessi media russi, il vicecomandante delle operazioni, il generale Andrey Sukhovetsky.