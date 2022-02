Ucraina: Uefa 'condanna fermamente l'invasione militare russa in corso'**

Nyon, 24 feb. (Adnkronos) – La Uefa "condivide la significativa preoccupazione della comunità internazionale per la situazione della sicurezza che si sta sviluppando in Europa e condanna fermamente l'invasione militare russa in corso in Ucraina". In qualità di organo di governo del calcio europeo, la Uefa "sta lavorando instancabilmente per sviluppare e promuovere il calcio secondo valori europei comuni come la pace e il rispetto dei diritti umani, nello spirito della Carta olimpica.

Rimaniamo risoluti nella nostra solidarietà con la comunità calcistica in Ucraina e siamo pronti a tendere la mano al popolo ucraino", aggiunge la Uefa. "Stiamo affrontando questa situazione con la massima serietà e urgenza; le decisioni saranno prese dal Comitato Esecutivo Uefa e annunciate domani".