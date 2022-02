Ucraina: Uefa valuta opzioni per finale Champions dopo invasione Russia

Berlino, 24 feb. (Adnkronos) – La Uefa sta esaminando i piani di emergenza per dove organizzare la finale di Champions League a maggio dopo che la Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. La Uefa è stata sottoposta a pressioni per privare la città russa di San Pietroburgo per la finale della più importante competizione per club europea in programma il 28 maggio da quando la crisi Ucraina-Russia si è aggravata all'inizio della settimana.

Il presidente russo Vladimir Putin all'inizio di giovedì ha ordinato un'invasione militare dell'Ucraina che potrebbe spingere la Uefa a decidere che la partita non si sarebbe giocata a San Pietroburgo. La Uefa potrebbe anche attendere di capire quali squadre arriveranno alla finale prima di scegliere la nuova sede. Dovessero arrivare, ad esempio, due squadre inglesi, la gara potrebbe giocarsi in Inghilterra. La Uefa dovrà prendere una decisione anche se far giocare o meno la Russia negli spareggi per la Coppa del Mondo a marzo, come previsto.