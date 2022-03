Ucraina: Ukaine Now, a Mariupil uccisi finora 2.357 civili

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Continua la catastrofe umanitaria a Mariupil. I militari russi hanno ucciso finora 2.357 civili e lasciato le persone senza cibo, acqua, riscaldamento e luce. Stanno distruggendo case, scuole, ospedali e sparando alle persone. Lo riferisce Ukraine Now, avvertendo che su Internet circolano false informazioni sul numero di morti in città.

Secondo il sito di informazioni, le notizie ufficiali e confermate alla fine del 14 marzo 2022 sono di circa 2.357 residenti di Mariupil morti.

Oggi un convoglio con un carico umanitario partirà da Berdyansk per Mariupil, dove porterà decine di tonnellate di acqua, cibo e medicine ai residenti. Sulla via del ritorno, per evacuare le persone, gli autobus prenderanno a bordo donne, bambini e anziani.