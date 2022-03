Ucraina, un carro armato spara contro i civili: spunta un video

Il 28 febbraio 2022, in Ucraina, un carro armato spara contro un'auto. Il video circola su Twitter.

Un video che circola in rete mostra un carro armato che spara contro un’auto con a bordo dei civili. Il tutto è accaduto in Ucraina, durante il quarto giorno di combattimenti.

Un carro armato, in Ucraina, spara contro un’auto: compare un video su Twitter

Il video non è adatto ad un pubblico sensibile in quanto è molto forte. Il carro armato, dopo aver svoltato, si trova di fronte una macchina. Il tank, invece di proseguire ed ignorare la vettura, decide di aprire il fuoco colpendo in pieno l’auto. Il filmato è stato postato 5 ore fa dalla pagina Twitter MilitaryLand.net, ma la data riportata è quella del 28 febbraio 2022. La città in cui è avvenuto lo scontro è Makariv.

Continuano gli scontri a Makariv

Makariv è stato uno dei primi teatri di battaglie nel conflitto tra Russia ed Ucraina. In data odierna, 8 marzo 2022, come riporta l’Adnkronos, i raid aerei russi hanno causato la morte di almeno 13 persone a Makariv.

A confermare il bilancio sono i servizi di emergenza ucraini. In quella zona è stata colpita anche l’azienda “Makarivskyi hlibozavod“, uno stabilimento per la produzione del pane. Al suo interno vi erano circa 30 dipendenti e per ora sono 5 le persone portate in salvo. Non è ancora chiaro se vi sono altre vittime legate all’attacco aereo.