Ucraina, un gigantesco arcobaleno: Milano manifesta per la pace

Milano, 26 feb. (askanews) – Una gigantesca bandiera arcobaleno sventolata da decine di persone con scritto più volte pace. Milano torna in piazza per chiedere lo stop dell’invasione russa in Ucraina e per esprimere soldarietà alla popolazione sotto attacco, con una nuova manifestazione in centro.

Accanto ai cartelli con scritto “stop alla guerra” e alle bandiere della pace, anche tante bandiere dell’Ucraina. Il corteo è partito da Largo Cairoli e passa per le vie del centro.

Hanno aderito diverse associazioni, collettivi, centri sociali e movimenti politici. Tante i bambini che hanno partecipato insieme ai genitori esponendo gli striscioni in piazza Duomo.