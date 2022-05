Ucraina, un tuffo liberatorio nel fiume per il soldato al fronte

Milano, 7 mag. (askanews) – Un bagno rinfrescante e liberatorio per un soldato ucraino che si gode la sua prima nuotata dell’anno nel fiume Siverskyi Donets a Mayaky durante una rara pausa dai combattimenti in prima linea. “In questi giorni, ho raramente la possibilità di farlo. Da quando è iniziata la guerra, quindi sono venuto qui per godermi la natura, per fare un tuffo’, dice Misha, 42 anni.